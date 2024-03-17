Cancelo'nun gözü Barcelona'da! Kararını verdi

Manchester City'den kiralanan başarılı oyuncu Joao Cancelo'nun Barcelona forması giymeye devam etmek istediği öne sürüldü.



29 yaşındaki Cancelo'nun, Barcelona dışında başka bir takımda oynamak istemediği ve menajeri Mendes aracılığıyla bu isteğini İspanyol kulübüne ilettiği kaydedildi.



BARCELONA DEVAM ETMEK İSTİYOR



İspanyol basınına göre; Katalan ekibi, yeni bir kiralama anlaşması ya da uygun bir transfer ücretiyle oyuncunun bonservisini almak istiyor.



Portekizli yıldızın menajeri Jorge Mendes, oyuncunun Barcelona'daki geleceğiyle ilgili kısa süre içinde Manchester City ile görüşme yapacak.



ÖDEMEK İSTEDİĞİ BONSERVİS



Barcelona'nın City'e yapılacak 20 milyon euronun altındaki teklifin kabul edileceğini umut ettiği ifade edildi. Bonservis konusunda anlaşma sağlanamaması halinde kiralama seçeneği üzerinde durulacak.



Portekizli savunma oyuncusu Barça formasıyla 34 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.





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