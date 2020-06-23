Caleb Ekuban bu kez suskun kaldı

Göztepe ile Fenerbahçe maçlarında 1 gol, 3 asistlik performans sergileyen Caleb Ekuban etkisiz kaldı

Caleb Ekuban bu kez suskun kaldı
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23 Haziran 2020 11:49
Pandemi sonrası müthiş bir başlangıç yapan ve Göztepe ile Fenerbahçe maçlarında 1 gol, 3 asistlik performans sergileyen Caleb Ekuban, dün istediklerini yapamadı.

Hücum bölgesinde çok çalışmasına rağmen skora etki edemeyen genç futbolcu, karşılaşma sonrası en çok üzüntü yaşayan isimlerden biriydi. Her şeye rağmen yıldız futbolcu, kalan 6 lig maçı ve kupa finalinde Trabzonspor'un yine en önemli kozlarından olacak.

 

 



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