23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
0-1
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
1-190'
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
3-290'
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
1-190'
23 Eylül
Espanyol-Valencia
1-290'
23 Eylül
Levante-Real Madrid
22:30
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
22:30
23 Eylül
Wolves-Everton
0-06'

Cagliari, Frosinone'yi rahat eledi!

İtalya Kupası son 32 turu maçında Cagliari, sahasında Frosinone'yi 4-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

calendar 23 Eylül 2025 20:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Cagliari, Frosinone'yi rahat eledi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İtalya Kupası son 32 turu maçında Cagliari, sahasında Frosinone'yi konuk etti.

Karşılaşmayı 4-1 kazanan Cagliari, adını bir üst tura yazdırdı.

Cagliari'ye galibiyeti getiren golleri 2. dakikada penaltı noktasından Gianluca Gaetano, 67. dakikada Gennaro Borelli, 80. dakikada Mattia Felici ve 85. dakikada Nicolo Cavuoti kaydetti.

Frosinone'nin tek golü 36. dakikada Edoardo Vergani'den geldi.

Cagliari'de milli oyuncumuz Semih Kılıçsoy, ilk 11'de başladığı karşılaşmada ikinci yarının başında oyundan alındı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.