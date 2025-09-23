İtalya Kupası son 32 turu maçında Cagliari, sahasında Frosinone'yi konuk etti.
Karşılaşmayı 4-1 kazanan Cagliari, adını bir üst tura yazdırdı.
Cagliari'ye galibiyeti getiren golleri 2. dakikada penaltı noktasından Gianluca Gaetano, 67. dakikada Gennaro Borelli, 80. dakikada Mattia Felici ve 85. dakikada Nicolo Cavuoti kaydetti.
Frosinone'nin tek golü 36. dakikada Edoardo Vergani'den geldi.
Cagliari'de milli oyuncumuz Semih Kılıçsoy, ilk 11'de başladığı karşılaşmada ikinci yarının başında oyundan alındı.
