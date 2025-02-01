Çağlar Söyüncü'ye Stuttgart kancası

Stuttgart, Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki stoperi Çağlar Söyüncü'yü satın alma opsiyonu bulunan bir kiralama formülü ile kadrosuna katmak istiyor. Sarı-Lacivertliler teklife henüz geri dönüş yapmadı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Çağlar Söyüncü'ye Stuttgart kancası
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01 Şubat 2025 10:12
Kış transfer sezonunda yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe'nin yıldızları Avrupa'nın radarına takılıyor. Bundesliga'nın önde gelen ekiplerinden Stuttgart, Sarı-Lacivertliler'in milli stoperi Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek için harekete geçti.

Stuttgart, 28 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonu bulunan bir kiralama formülü ile kadrosuna katmak istiyor. Altınordu çıkışlı oyuncu daha önce 2016-2018 yılları arasında Bundesliga ekibi Freiburg'ta forma giymişti.

8.5 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Sarı-Lacivertliler, tecrübeli oyuncunun bonservisini geçen sezon İspanyol devi Atletico Madrid'ten 8.5 milyon euro karşılığında almıştı. Bu sezon Fenerbahçe forması ile tüm kulvarlarda 22 maça çıkan 1.85'lik savunmacı 2 kez fileleri havalandırdı.

NET CEVAP VERİLMEDİ

Fenerbahçe Yönetimi'nin Stuttgart'a henüz net cevap vermediği belirtildi. Ancak takımda artan stoper sayısı nedeniyle teklifi düşündükleri öğrenildi. Fenerbahçe, 8.5 milyon euro bonservis ödediği yıldız oyuncusuna 10 milyon euro veren kulüple masaya oturmaya şimdilik sıcak bakıyor.  

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