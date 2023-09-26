Çağdaş Bodrum'da kombineler satışta

Basketbol Süper Lig ekibi Çağdaş Bodrum Spor'un kombine biletleri satışa çıktı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Çağdaş Bodrum'da kombineler satışta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Eylül 2023 12:39
Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda maçlarını Muğla merkezdeki Menteşe Spor Salonu'nda oynayacak Bodrum temsilcisi Çağdaş Bodrum Spor'un kombine biletleri satışa çıktı.

Muğla merkez ilk kez basketbolda Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, Çağdaş Bodrum'un sezonluk iç saha kombinelerinin fiyatları E1 saha içi maraton 10 bin TL, C1 ve D1 saha içi maraton 15 bin TL, B1 saha içi maraton 20 bin TL, A1 saha içi maraton ise 25 bin TL olarak belirlendi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery