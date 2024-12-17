Ç.Rizespor, Vanspor karşısında şov yaptı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Çaykur Rizespor, Vanspor'u 6-0 mağlup ederek gruplara kalmayı başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ç.Rizespor, Vanspor karşısında şov yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Aralık 2024 19:53
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Çaykur Rizespor, TFF 2. Lig ekiplerinden Vanspor ile karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta Çaykur Rizespor, Vanspor'u 6-0 mağlup etti.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri Vaclav Jurecka, Emrecan Bulut, Altin Zeqiri (2) ve Dal Varesanovic (2) kaydetti.

Mücadelede Ç.Rizespor forması giyen Ali Sowe penaltı kaçırdı.

Bu sonucun ardından Ç.Rizespor, Türkiye Kupası'nda gruplara kaldı. Vanspor ise kupadan elenmiş oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery