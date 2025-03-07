Büyükler Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası başlıyor

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda bu kez büyükler kategorisinde madalyalar sahiplerini bulacak.



Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Hırvatistan'ın Osijek kenti, gençler kategorisinin ardından büyüklerde Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.



Yarın antrenman atışlarının yapılacağı organizasyonda müsabakalar, 9 Mart Pazar günü başlayacak.



Olimpiyat ikincisi Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın da yer aldığı 12 milli sporcu, şampiyonada madalya mücadelesi verecek.



Türkiye'yi organizasyonda temsil edecek milli atıcılar ise şunlar:



10 metre havalı tabanca: Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Buğra Selimzade, Mustafa İnan, Adnan Efe Uçar, Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz, Esra Bozabalı



10 metre havalı tüfek: Mert Nalbant, Damla Köse, Şule Nur Tekeli, Elif Berfin Altun



Şampiyonada müsabakalar, 12 Mart Çarşamba günü tamamlanacak.



