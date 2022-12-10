Büyükçekmece, Bahçeşehir'i son anda devirdi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji'ni 69-67 yendi.
Bu sonuçla Onvo Büyükçekmece Basketbol üst üste 3. galibiyetini elde ederken, Bahçeşehir Koleji 7. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakem: Can Mavisu, Tolga Edis, Burak Yılmaz
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 24, Weber 7, Harris 4, Sajus 4, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Metehan Akyel 4, Can Maxim Mutaf 13, Rivers 13, Tayfun Erülkü
Bahçeşehir Koleji: Hall 4, Muhammed Mustafa Baygül 7, Yiğit Arslan 12, Gist 4, Boutsiele 20, Blazic 14, Shepherd, Kartal Özmızrak 5, Berkay Candan 1
1. Periyot: 17-18
Devre: 39-32
3. Periyot: 51-50
Bu sonuçla Onvo Büyükçekmece Basketbol üst üste 3. galibiyetini elde ederken, Bahçeşehir Koleji 7. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakem: Can Mavisu, Tolga Edis, Burak Yılmaz
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 24, Weber 7, Harris 4, Sajus 4, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Metehan Akyel 4, Can Maxim Mutaf 13, Rivers 13, Tayfun Erülkü
Bahçeşehir Koleji: Hall 4, Muhammed Mustafa Baygül 7, Yiğit Arslan 12, Gist 4, Boutsiele 20, Blazic 14, Shepherd, Kartal Özmızrak 5, Berkay Candan 1
1. Periyot: 17-18
Devre: 39-32
3. Periyot: 51-50
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