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Büyükçekmece, Bahçeşehir'i son anda devirdi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji'ni 69-67 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Büyükçekmece, Bahçeşehir'i son anda devirdi!
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10 Aralık 2022 16:13
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji'ni 69-67 yendi.

Bu sonuçla Onvo Büyükçekmece Basketbol üst üste 3. galibiyetini elde ederken, Bahçeşehir Koleji 7. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakem: Can Mavisu, Tolga Edis, Burak Yılmaz

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 24, Weber 7, Harris 4, Sajus 4, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Metehan Akyel 4, Can Maxim Mutaf 13, Rivers 13, Tayfun Erülkü

Bahçeşehir Koleji: Hall 4, Muhammed Mustafa Baygül 7, Yiğit Arslan 12, Gist 4, Boutsiele 20, Blazic 14, Shepherd, Kartal Özmızrak 5, Berkay Candan 1

1. Periyot: 17-18

Devre: 39-32

3. Periyot: 51-50

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