Miami Heat'in yıldızı Jimmy Butler, şampiyonluk kazanmakla bir yıl boyunca kahveden vazgeçmek arasında, tercihini kahveden yana kullandı.



Sports Illustrated'dan Rohan Nadkarni, Butler'a şampiyonluk karşılığında kahve içmekten vazgeçip vazgeçmeyeceğini sorduğunda, Heat yıldızı kısa ve öz bir yanıt verdi: "Kesinlikle hayır."



Java kahvesi için olan tutkusuyla bilinen ve uzun süredir BigFace isimli kendine ait bir kahve markası bulunan Butler, Nisan 2022'de Fast Company'den Christopher Cason'a yaptığı açıklamada sadece kahve satmakla kalmayıp, fincan başına 100 dolar değerinde özel bir kahve üretmeyi umduğunu söylemişti.



Butler, Nadkarni'ye geçen yılın playoff ilk turunda Milwaukee Bucks'a karşı attığı 56 sayı öncesinde yedi ila dokuz bardak kapuçino tükettiğini dile getirmişti.



