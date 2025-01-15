Butler, Riley ile görüşmesinde takas talebini yineledi

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın takım başkanı Pat Riley ile yaptığı yüz yüze görüşmede takas talebini yinelediği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Butler, Riley ile görüşmesinde takas talebini yineledi
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15 Ocak 2025 14:11
Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın takım başkanı Pat Riley ile yaptığı yüz yüze görüşmede takas talebini yinelediği bildirildi.

ESPN'den Shams Charania, Butler'ın geçtiğimiz hafta Riley ile yüz yüze görüştüğünü ve takas edilme isteğini yinelediğini söyledi. Charania ayrıca Butler'ın Heat ile yeni bir sözleşme imzalamayacağını ve 2025-26 sezonu için kontratında bulunan 52 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu takas manevrası olarak kullanmayı planladığını sözlerine ekledi.

Butler'ın yedi maçlık cezası Perşembe günü sona eriyor ve Heat yetkililerinin, durumla alakalı olarak bir sonraki adımları görüşmek üzere bu hafta sonu bir araya geleceği bildirildi.

Heat, Butler'lı takas senaryoları hakkında birden fazla takımla görüşmüş ve teklifler almış, ancak daha fazla pazarlık yapmaktan çekinmişti. Heat yıldızının Phoenix Suns, Golden State Warriors, Dallas Mavericks veya Houston Rockets'a bir takası tercih ettiği söylenmişti.

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