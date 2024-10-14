Butler: "Mümkün olduğunca çok maçta oynamak istiyorum"

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, 2024-25 NBA sezonunda sahada daha fazla yer alma kararlılığını dile getirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Butler: 'Mümkün olduğunca çok maçta oynamak istiyorum'
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14 Ekim 2024 13:42
Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, 2024-25 NBA sezonunda sahada daha fazla yer alma kararlılığını dile getirdi.

Sakatlıklar nedeniyle geçen sezonun önemli bir bölümünü kaçıran Butler, mümkün olduğunca çok maçta oynayarak Heat'in başarısına katkıda bulunmaya odaklandığını belirtti:

"Mümkün olduğunca çok maçta oynamak istiyorum. Bu kadarını söyleyeceğim. Oynadığım maç miktarı üzerine bir rakam belirlememe gerek yok. Ne kadar çok maç oynarsam, takımımın kazanma şansının o kadar artacağını biliyorum."

Butler, Heat için merkezi bir figür olmaya devam ederken, takım kendisine bu yaz ona sözleşme uzatması teklif etmeyince, bu da geleceği hakkında spekülasyonlara yol açmıştı. Şu anda üç yıllık kontratının ikinci yılında bulunan Butler, son yıl için bir oyuncu opsiyonuna sahip.

Miami'nin ise, Butler'ın takımla ilgili rolüne ilişkin gelecekteki olası kararlarda bir faktör olarak kendisinin takasa açılması konusunu değerlendirdiği bildirilmişti.

Sözleşme görüşmeleri arka planda sürerken, Butler finansal teşviklerin daha fazla maç oynama isteğini yönlendirmediğini vurguladı:

"Dürüst olmak gerekirse, ne olursa olsun, şu anda yaptığım hiçbir şey bana daha fazla para kazandırmayacak. Parayı umursamasam bile. All-NBA falan, bunların hiçbiri önemli olmayacak. Şu anda fazlasıyla para kazanmış olduğum bir noktadayım. Sadece kazanmak için buradayım."

Butler, önceki sezon normal sezonda 60 maçta forma giymiş, maç başına 34 dakika süre alarak 20,8 sayı, 5,3 ribaund ve 5 asist ortalamaları yakalamıştı ancak Philadelphia 76ers'a karşı oynanan Play-In maçında yaşadığı medial kollateral bağ (MCL) burkulması nedeniyle playofflara katılamamıştı.

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