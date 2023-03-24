Miami Heat süperstarı Jimmy Butler, NBA All-Star arası bitene kadar "gerçekten oynamaya başlamadığını" itiraf etti.



Butler, "Ne zaman ciddi oynamaya başlayacağımı soruyorlar. İşte şimdi, All-Star arasından sonra." şeklinde konuştu.



All-Star arasından bu yana Butler, 26.3 sayı, 6.3 ribaund ve 5.3 asist ortalamaları yakaladı ve bu, sezonda toplam yakaladığı 22.9 sayı, 6.1 ribaund ve 5.1 asist ortalamalarına göre gelişme kaydettiğinin bir kanıtı oldu.





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