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Bursaspor'dan Eto'o ve Doumbia açıklaması

Bursaspor Başkanı Ali Ay, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu, Eto'o'nun gündemlerinde olmadığını söyledi.

Kaynak: DHA
Bursaspor'dan Eto'o ve Doumbia açıklaması
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06 Ağustos 2018 13:45
Bursaspor Başkanı Ali Ay transferlere ilişkin yaptığı açıklamada, "En geç çarşamba günü 3 oyuncuyu getireceğiz. Doumbia ve Nielsen ile yazışmalarımızı tamamladık, son rötuşlar yapılıyor" dedi.

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Uludağ OSB ile yapılan işbirliğinde transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Camiadan sabırlı olması dileğini yineleyen başkan Ali Ay, MKE Ankaragücü ile oynanan hazırlık maçında ortaya konan oyunun kimseyi tatmin etmediğine değinerek, "Bizde yanlış yapmak istemiyoruz. Bütçemiz belli fakat artık istenilen oyuncuları bütçeye bakmaksızın almamız gerekiyor. Bu akşam toplantıyı yapacağız ve en geç çarşamba günü 3 oyuncuyu getireceğiz" dedi.

Atiker Konyaspor ile yollarını ayıran ve Bursaspor'un gündeminde olduğu iddia edilen Samuel Eto'o için de Bursaspor Başkanı Ay, " Eto'o ile alakalı çıkan haberler kesinlikle asılsız. Menajerlerin yaptığı bir oyun ve kaldı ki 2 milyon Euro'yu bu futbolcuya vermem" diye konuştu.

Öte yandan Bursaspor'un Doumbia ve Nielsen transferinin ardından Henri Saivet'i de kadroya katması bekleniyor.



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