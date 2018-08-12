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Bursa Milletvekili'nden çıkan olaylar için açıklama!

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Fenerbahçe - Bursaspor maçında çıkan olaylar hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Bursa Milletvekili'nden çıkan olaylar için açıklama!
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12 Ağustos 2018 01:12
Fenerbahçe - Bursaspor maçında çıkan olaylar hakkında AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen açıklamalarda bulundu.

''SORUŞTURMA BAŞLATILDI''

Refik Özen, ''Bursaspor maçında ortaya çıkan kabul edilemez görüntüler ile ilgili gerekli girişimleri yapmış olup; Sözkonusu memur açığa alınmış ve gerekli idari soruşturma başlatılmıştır.'' sözlerini kullandı.

Bursaspor Başkanı Ali Ay ise ''Taraftarlarımızın birkaç tanesi emniyete götürülmüş. Bir polis, taraftarlarımızı darp ediyor, kendisine yazıklar olsun. Böyle bir şey kesinlikle olmamalıydı. O polis ile ilgili gerekli işlem yapılacak, yapıldı da.'' açıklamasını yapmıştı.



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