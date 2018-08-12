Bursa Milletvekili'nden çıkan olaylar için açıklama!

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Fenerbahçe - Bursaspor maçında çıkan olaylar hakkındaMilletvekiliaçıklamalarda bulundu.Refik Özen, ''Bursaspor maçında ortaya çıkan kabul edilemez görüntüler ile ilgili gerekli girişimleri yapmış olup; Sözkonusu memur açığa alınmış ve gerekli idari soruşturma başlatılmıştır.'' sözlerini kullandı.Bursaspor Başkanı Ali Ay ise ''Taraftarlarımızın birkaç tanesi emniyete götürülmüş. Bir polis, taraftarlarımızı darp ediyor, kendisine yazıklar olsun. Böyle bir şey kesinlikle olmamalıydı. O polis ile ilgili gerekli işlem yapılacak, yapıldı da.'' açıklamasını yapmıştı.