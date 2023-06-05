Burak Yılmaz futbolu bıraktı!

Burak Yılmaz, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.Burak Yılmaz yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten tecrübeli isim,şeklinde konuştu.Oynadığı kulüplere teşekkür eden Yılmaz, "açıklamasını yaptı.Burak Yılmaz,diye konuştu.Galatasaray'ın kalbinde yerinin farklı olduğunu söyleyen Yılmaz,dedi."Fenerbahçe'de başarılı olmak isterdim" diyen Burak Yılmaz,ifadelerini kullandı.Gelecek için planlarını da açıklayan Yılmaz,şeklinde konuştu.Şenol Güneş'in yardımcısı olacağı iddiaları üzerine 37 yaşındaki oyuncu,dedi.Burak Yılmaz, Milli Takım'daki en mutlu ve en üzgün anlarını şu ifadelerle açıkladı:Şenol Güneş'in kariyerindeki yerinin önemli olduğunu söyleyen Burak,ifadelerini kullandı.sorusuna Burak Yılmaz,