Burak Yılmaz'a 1 maç ceza

PFDK, Trabzonspor maçında tribünle tartışan Burak Yılmaz'a 1 maç men cezası verdi.

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Burak Yılmaz'a 1 maç ceza
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23 Eylül 2024 14:38
Son güncelleme 23 Eylül 2024 14:43
PFDK, Trabzonspor maçındaki "rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a 1 maç ceza verdi.

Kuruldan yapılan açıklamada; "Bellona Kayserispor Kulübü antrenörü Burak Yılmaz'ın, 19.09.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi.




 
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