Burak Elmas: 'Yabancı sınırı yerine altyapı teşviği gerekli'

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, beIN Sports'a verdiği röportajda yabancı sınırı ile ilgili açıklamalarda bulundu.



"SAMİMİYETSİZ AÇIKLAMALAR"



Yabancı sınırı konusunda yapılan açıklamaları eleştiren Burak Elmas, "Önümüzdeki sene yabancı kuralı düşecek. Kulüplerimizin yaptığı transferlere bakın, yabancılara uzun kontrat yapıyorsunuz. Belki de gelecek sene göndermek isteyeceksiniz. Futbol paydaşlarının, bazı teknik adamların bu konuda samimi olmadıklarını düşünüyorum. Aynı konuda iki farklı görüşü söyleyen teknik direktörler gördük. "Kısıtlanmalı, milli takıma şöyle oluyor" diyenler, "Ben yabancıya karşı değilim" diyorlar aynı sene içinde. Bu samimiyetsiz." dedi.



"OZAN KABAK'I YARIM SEZON OYNATABİLDİK"



Yabancı sınırıyla ilgili geçmişten örnekler veren Galatasaray Başkanı, "Buraya belli kalitede yabancıların gelmesi lazım. Geçmişte yabancı kuralı 3-4'ken Türk futbolu uçmadı. Burada mesele iyi oyuncuyla antrenman ve maç yapmak. Altyapı diyoruz, Türk yetiştirelim diyoruz. Bizim oyuncuları Avrupa kulüpleri parayı bastırıp transfer ediyor. Türk futbolcusu yurtdışına gidiyor. Galatasaray, Ozan Kabak'ı yarım sezon oynatabildi. Türk kulüplerine yabancı sınırlaması getirmek yerine altyapıya teşvik etmek gerekli. Belli düzeyde yabancıların buraya getirilmesi için gereken yapılmalı." ifadelerini kullandı.



"BİR SİSTEMSİZLİK VAR!"



Sistemsizliğin düzeltilmesi gerektiğini söyleyen Elmas, "Bir sistemsizlik var. Sistemsizlik, sistemi içinde yürümeye çalışılıyor. Her ne olursa olsun biz doğruları söylemeye devam edeceğiz. Yine birileri çıkar, milli marş okunmuyor der. Sanki milli marş okununca milli takım başarılı oluyor. Bu konuda fikir üretenlerin istedikleri konularda bir yükümlülükleri yok. Onlar reyting alıyor, kendilerini kurtarıyor." şeklinde konuştu.





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