Burak Elmas'tan TFF'ye yayın resti

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF'deki kurulların değişmemesi durumunda yayın ihalesinden çıkacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Burak Elmas'tan TFF'ye yayın resti
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15 Aralık 2021 14:29
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Divan Kurulu konuşmasında TFF'ye yayın ihalesi resti çekti.

Burak Elmas, TFF'deki yönetim, hukuk, disiplin ve tahkimi kastederek "Bu kurullar devam ederse, yayın ihalesine markamızı sokmamak için hazırlıklara başladık. TFF'nin bu tutumu devam ederse, önümüzdeki yayın ihalesinde kurumumuzun yer almamasıyla ilgili çalışmalarımızı yaptığımızı bildirmek isterim." dedi.

Galatasaray'ın başkanı, "TFF gerekeni yapmazsa, yayın havuzundan çıkacağımızı camiamıza açıklamak isteriz. Gerekirse tüm kulüplerle konuşarak, naklen yayın ihalesinden çıkma kararlılığımızı ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.


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