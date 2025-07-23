Burak Altıparmak: 'Süper Lig'i kovalama hedefimiz var'

"YENİ SEZONA İYİ BAŞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

TFF 1'inci Lig takımlarından Sakaryaspor'da futbolcu Burak Altıparmak, yeni sezonda üst sıraları hedeflediklerini ifade ederek,dedi.TFF 1'inci Lig takımlarından Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu Dağı'nın eteklerinde bulunan bir otelde sürdürüyor. İlk etap çalışmalarını aynı otelde yapan Sakaryaspor'da oyuncular iki günlük iznin ardından ikinci etap çalışmaları için çalışmalarına başladılar. Yeşil-siyahlı takımda oyuncular teknik direktör İrfan Buz nezaretindeki sabah antrenmanında düz koşunun ardından istasyon çalışması yaptı. Sakaryasporlu oyuncular taktik ağırlıklı ikinci etap kampında Bolu'da iki hazırlık maçı oynayacak.Sakaryasporlu futbolcu Burak Altıparmak, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada ikinci etap kamp çalışmalarına başladıklarını belirterek,diye konuştu.Sakaryaspor taraftarlarına da çağrı yapan Altıparmak şunları söyledi: