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Burak Altıparmak: "Süper Lig'i kovalama hedefimiz var"

Sakaryasporlu futbolcu Burak Altıparmak, kap sırasında basına açıklamalarda bulundu.

calendar 23 Temmuz 2025 15:41
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Burak Altıparmak: 'Süper Lig'i kovalama hedefimiz var'
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TFF 1'inci Lig takımlarından Sakaryaspor'da futbolcu Burak Altıparmak, yeni sezonda üst sıraları hedeflediklerini ifade ederek, "Bu sene 5 takım düşecek. Daha yukarıyı yani Süper Lig'i kovalayan bir takım olma hedefimiz var." dedi.

TFF 1'inci Lig takımlarından Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu Dağı'nın eteklerinde bulunan bir otelde sürdürüyor. İlk etap çalışmalarını aynı otelde yapan Sakaryaspor'da oyuncular iki günlük iznin ardından ikinci etap çalışmaları için çalışmalarına başladılar. Yeşil-siyahlı takımda oyuncular teknik direktör İrfan Buz nezaretindeki sabah antrenmanında düz koşunun ardından istasyon çalışması yaptı. Sakaryasporlu oyuncular taktik ağırlıklı ikinci etap kampında Bolu'da iki hazırlık maçı oynayacak.

"YENİ SEZONA İYİ BAŞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"


Sakaryasporlu futbolcu Burak Altıparmak, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada ikinci etap kamp çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Kamp ortamımız çok güzel. Gençlerle güzel çalışmalar yapıyoruz. Yeni sezona iyi başlamayı hedefliyoruz. Yeni oyuncularda takıma eklenecek. Onlarla birlikte güzel bir şekilde lige başlayacağız. Geçen sezon çok güzel bir sezon geçirdik diyebiliriz. Hedefe ulaşamadık ama iyi bir sezon geçirerek üst tarafları hedefliyoruz. Tabi kolay değil. Bu sene 5 takım düşecek. Daha yukarıyı kovalayan Süper Lig'i kovalayan bir takım olma hedefimiz var." diye konuştu.

Sakaryaspor taraftarlarına da çağrı yapan Altıparmak şunları söyledi:

"Türkiye'de herkes bilir Tatangaları. Çok ateşli bir taraftar. Onların gelmesi bizi saha içinde çok pozitif anlamda etkiliyor. Destek verdikleri anda her an her şey olabiliyor sahada. O yüzden bu sene için hedeflerimizle birlikte onların da desteklerini sürdürmesini istiyoruz ve umarız daha fazla destek gelir."

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