W. BREMEN - WOLFSBURG

MUHTEMEL 11'LER

UNION BERLİN - SCHALKE

MUHTEMEL 11'LER

AUGSBURG - KÖLN

MUHTEMEL 11'LER

Almanya Ligi'nde hafta sonu heyecanı 3 maçla devam ediyor. Sporx iddaa ekibi, Almanya'a oynanacak günün karşılaşmalarından tahminlerini sizler için hazırladı. İşte pazar günü karşılaşmalarının bankoları.Almanya Ligi'nde Werder Bremen ile Wolfsburg karşı karşıya gelecek. Almanya'nın köklü takımlarından Werder Bremen, kümede kalma mücadelesinde puan olarak havlu atmadı ama moral, motivasyon anlamında dibe vurdular. İç sahada bile puan almakta zorlanan Werder Bremen, UEFA Avrupa Ligi bileti almak için elinden geleni yapacan Wolfsburg'u konuk edecek. Nuri Şahin'in sezonu kapattığı Werder Bremen'in özellikle savunma anlamında Wolfsburg'u durduracağını düşünmüyorum. Seyircisiz maçların ardından deplasmanda daha iyi oynayan Wolfsburg, Werder Bremen deplasmanında kazanacaktır. 2-3 gol tercihi de alternatifimiz olabilir.: Pavlenka; Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson; M. Eggestein, Vogt, Klaassen; Bittencourt, Sargent, RashicaCasteels; Mbabu, Pongracic, Brooks, Gerhardt; Schlager, Arnold; Brekalo, Mehmedi, Victor; WeghorstAlmanya Ligi'nde Union Berlin ile Schalke karşı karşıya gelecek. David Wagner yönetimindeki Schalke ciddi anlamda sıkıntılı günler geçiriyor. Ligde son galibiyetini 17 Ocak'ta alan Schalke o günden bu yana kazanamamış olması büyük skandal. Bu kötü dönemin ardından iddiasız kalan Schalke, Union Berlin gibi gücü belli bir takımla karşılaşacak. Küme düşme hattının biraz üstünde yer alan Union Berlin korkuyu yaşıyor ve bu nedenle dibe vurmuş Schalke'den puanlar almayı hedefliyor. Ancak Schalke gibi köklü bir takımın artık tepki vereceğini düşünüyorum. Schalke kazanamayabilir ama bu hafta kolay teslim olmayacaktır. Bol pozisyonlu geçmesini beklediğim maç 2,5 Üst bitecektir.Gikiewicz; Friedrich, Schlotterbeck, Subotic; Trimmel, Gentner, Andrich, Lenz; Ingvartsen, Bulter; AnderssonNubel; Ozan Kabak, Sane, Nastasic; Kenny, Boujellab, Schopf, Oczipka; Caligiuri, Burgstaller, RamanAlmanya Ligi'nde Augsburg ile Köln karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattından uzakta kalmak isteyen iki takım Augsburg ile Köln bu hafta kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmada detaya geçmeden önce Augsburg'un Köln karşısında son 10 maçtır kaybetmediğini belirtmekte fayda var. Ligdeki son 9 maçında 6 yenilgi alan Augsburg geçtiğimiz hafta Hertha karşısında "bitik" durumda olduğunu gösterdi ancak bu durum bir yerde son bulacak. Köln ise üç haftalık galibiyet serisinin ardından kötü bir sürece girdi ve son 5 haftadan galibiyet çıkartamadı. İki takım da genel olarak skor gücü yüksek takımlar ve bu karşılaşmada da iki takımın skor bulacağını düşünüyorum. 1.48 Gol Var tercihini değerlendirebilirsiniz.Luthe; Framberger, Gouweleeuw, Uduokhai, Max; Baier, Khedira; Richter, Lowen, Vargas; NiederlechnerHorn; Ehizibue, Leistner, Mere, Schmitz; Skhiri, Hector; Kainz, Uth, Jakobs; Modeste