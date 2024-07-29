Chicago Bulls'un, takas ortağı bulamadığı Zach LaVine ile yeni sezona başlayacağı gerçeğini "kabullendiği" iddia edildi.



NBA muhabiri Marc Stein, Bulls'un, bir süredir adı takas söylentileriyle geçen fakat bu konuda mesafe kat edemeyen LaVine'i, 2024-25 sezonunun başında takımda tutma durumunu kabullendiğini söyledi.



Substack'te bu konuya değinen Stein, Bulls'un aylarca süren başarısız takas girişimlerinin ardından, 29 yaşındaki oyuncunun takas değerini yeniden inşa etmesine yardımcı olmak amacıyla sezona kendisiyle başlamaya hazırlandığını bildirdi.



Sakatlıklar nedeniyle önceki sezon sadece 25 maç oynayan ve 19,5 sayı, 5,2 ribaund ve 3,9 asist ortalamaları yakalayan LaVine'in, beş yıllığı 215 milyon dolarlık sözleşmesinin bitimine üç yıl daha bulunuyor.



Bulls'un LaVine için takas bulmakta zorluk çekmesinin asıl sebeplerinin, sakatlık geçmişi ve sözleşmesinin büyüklüğü olduğu bildirilmişti.





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