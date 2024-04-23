Bülent Uygun: 'Onun bunun çocukları!'

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Bülent Uygun, "İzleyenlerin keyif aldığı, temposu yüksek, bol pozisyonlu bir maç oldu. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Fenerbahçe bugün Konferans Ligi kupasını kazanabilecek kadrosuna sahipken talihsizce elendi. Sendromlar, sezon içerisinde yaşadığı aksiliklerle birlikte bizim maç daha önem taşıyordu. Biz ise UEFA Kupası'na katılabilmek adına bu maçlarda alacağımız puanlar bizi çok daha iyi yerlere getirecekti. Beşiktaş'ı yendik. Trabzonspor'u yendik. Galatasaray'la berabere kaldık. Bugün de Fenerbahçe'ye karşı pozisyonlar versek de pozisyonlara girdik. Futbolcularımızı kutluyorum." dedi.
Uygun ayrıca, "Onlara karşı aldığımız taktik önlemler var. Onların son maçta, uzun bir süreçte yaşadığı durumlar, gerçekten büyük bir handikaptı. Ligin boyu da kısaldı, kendi takımımızı daha da ileriye götürmek zorundayız. Takımımız, biz geldiğimizden beri performans olarak en güzel şekilde futbol sergiliyor. O yüzden futbolcularımı kutluyorum." sözlerini sarf etti.
"EN AZ BÜTÇELİ İKİNCİ TAKIMIZ"
Basın toplantısında, "Biz Süper Lig'in en az bütçeli ikinci takımıyız." diyen deneyimli teknik adam, "Sosyal medyadakiler... Önce aynaya baksın onlar. Artık ülkede sevgi saygı, insanlara karşı olmayan bir yapının aldığı bir durum. Velhasıl ona rağmen bütün herkes işini yapmaya çalışıyoruz. Biz iyi mücadele ettik. 1 puan kazandık." açıklamasında bulundu.
"ONUN BUNUN ÇOCUKLARI"
Bülent Uygun, "2 sene önce Rize'deyken Galatasaray'ı evinde yenmiştik ve o zaman da onlar şampiyonluktan olmuştu. Dolayısıyla şampiyonun kim olduğu beni ilgilendirmiyor. Sadece, sosyal medyadan anamıza avradımıza çoluğumuza çocuğumuza küfür eden yani onun bunun çocuklarına edecek söz yok. Nasıl bir şekil aldık, nasıl birbirimize sevgimizi saygımızı, inancımız kaybettik onu anlamış değilim. Bu kadar iftira atılıyor. Biz Yiğidolar olarak aslan gibi duruyoruz." açıklamasında bulundu.
Uygun, "Sosyal medyada Sivasspor taraftarlarından bizi linçleyenlere karşı bize sahip çıkmaları için ricada bulunacağım. Ben artık yoruldum. Hepsine 100'er milyar lira tazminat davası açacağım. O capsler var, capsler. O capsleri sokacağım bir yerlere. Sonra görecekler benim kim olduğumu. Kalabalıkta konuşanın tenhada affı olmazmış. Bakacağız." dedi.
"TETİKÇİLERE İNANAN SALAKLAR VAR"
52 yaşındaki teknik adam, "Biz insanların eleştirilerinden sıkıntı duymuyoruz. Bazı gazeteci gözüken tetikçiler var. Para alanlar. Onların yaptığı oradaki yalan haberler, o yalan haberlere inanan bu ülkede bir sürü salak var. Ondan sonra bir sürü laf küfür anamıza avradımıza. Sonra da hepsi 30'ar, 50'şer milyar ödüyorlar. Sonra 'Abi ben yapmadım, çocuğum yaptı. Ben etmedim hacklenmiş' diye kıvırmaya çalışıyorlar. Ben o paraları sokak köpeklerine, kimsesiz çocuklar yurduna, yaşlılar yurduna bağışlıyorum. Daha da bağışlamaya devam edeceğim. Kimseyi affetmem. Olay bu." diye konuştu.
Bülent Uygun, "Karşımızda birbirinden yetenekli bir takım var. Konferans Kupası'nı kazanabilecek bir takımdı. Ligi de hala kazanabilir, arada 4 puan var. Yorgunlukları bizim için avantaj. Dinlenmeden bize geldiler. Yorgunlukları bize avantaj oldu. Taktiğimizi, analizimizi ona göre yaptılar. En iyi taraflarını kapatarak en iyi yerlerinden vurma stratejimiz var. Koita ile bunu başardık. 1 puan aldık. UEFA Kupası'na gitmek için kalan maçlarımızı kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"SONRA ÇOK SİNİRLENİYORUM"
Bülent Uygun, son olarak, "Ben kaç maçtır, uzun zamandan beri ne kaybediyorum ne bir şey. 8-9 maçtır 1 mağlubiyetim var. Ben futbol adına gerçekleri yapmaya çalışıyorum. Ben Türkiye'nin en genç en başarılı teknik direktörüydüm. Birçok takımın hocası küme düşürüyordu takımları. Ben düşen takımları aldım her seferinde kurtardım, her seferinde kurtardım. Yaşananlar veya yaşatılanlar... Cenabı hakkın bir kaderi vardır. Kader gayrete aşıktır. Bizim gücümüz, yapımız mı neydi. Bunları yaşamamız gerekiyordu. Sosyal medyanın kirli trolleri, yani paralı askerleri... Ettikleri küfürler var ya hepsi onlara. Bize bir şey olduğu yok. Ben buradayım. Hep aynı yerdeyim. Beni herkes tanır, gelir. Sosyal medyadan küfür ettim der, hakkını alır. Ben de veriyorum tazminat davasına, alırım parayı, fark etmiyor bağışlıyorum. Kendi ülkende bu kadar kirlenen bir toplum. Ne olduk arkadaş ya! Eskiden birbirimizin evlerine giden, saygıda kusur etmeyen, doğruyu yazan gazeteciler... Şimdi para alıyorlar, onlar kendilerini biliyor, konuşacağım. Para alıyor, inadına yalan haber yapıyor. Kalemini paraya satan satılıklar var. Sosyal medyadan ahkam kesiyor. Altına da 700-800 kişi... Biz bunu düzeltemeyiz. Herkes TC'siyle sosyal medya açacak ve o TC'nin üzerinden ceza yiyecek. Buna devlet gerekeni yapması lazım bir an önce. Bir tane iftirayla peşinden milletin gitmesine neden olacak. Ceza ve yaptırımlar kat kat olacak ki belki disipline olurlar. Sahte nicklere hesap açıyorlar. Sonunda bulunuyorlar. Hepimizin çoluğu çocuğu hanımı var. Sizin de var. O kadar bütün hepsininki sizin hepinize diye söyleyesi geliyor insanın. Namusuma şerefime her şeyime dil uzatıyorsun, utanmadan iftira atıyorsun. Biz 1 dolara... Neyse sonra fazla sinirleniyorum." sözlerini kullandı.
Bülent Uygun, "İzleyenlerin keyif aldığı, temposu yüksek, bol pozisyonlu bir maç oldu. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Fenerbahçe bugün Konferans Ligi kupasını kazanabilecek kadrosuna sahipken talihsizce elendi. Sendromlar, sezon içerisinde yaşadığı aksiliklerle birlikte bizim maç daha önem taşıyordu. Biz ise UEFA Kupası'na katılabilmek adına bu maçlarda alacağımız puanlar bizi çok daha iyi yerlere getirecekti. Beşiktaş'ı yendik. Trabzonspor'u yendik. Galatasaray'la berabere kaldık. Bugün de Fenerbahçe'ye karşı pozisyonlar versek de pozisyonlara girdik. Futbolcularımızı kutluyorum." dedi.
Uygun ayrıca, "Onlara karşı aldığımız taktik önlemler var. Onların son maçta, uzun bir süreçte yaşadığı durumlar, gerçekten büyük bir handikaptı. Ligin boyu da kısaldı, kendi takımımızı daha da ileriye götürmek zorundayız. Takımımız, biz geldiğimizden beri performans olarak en güzel şekilde futbol sergiliyor. O yüzden futbolcularımı kutluyorum." sözlerini sarf etti.
"EN AZ BÜTÇELİ İKİNCİ TAKIMIZ"
Basın toplantısında, "Biz Süper Lig'in en az bütçeli ikinci takımıyız." diyen deneyimli teknik adam, "Sosyal medyadakiler... Önce aynaya baksın onlar. Artık ülkede sevgi saygı, insanlara karşı olmayan bir yapının aldığı bir durum. Velhasıl ona rağmen bütün herkes işini yapmaya çalışıyoruz. Biz iyi mücadele ettik. 1 puan kazandık." açıklamasında bulundu.
"ONUN BUNUN ÇOCUKLARI"
Bülent Uygun, "2 sene önce Rize'deyken Galatasaray'ı evinde yenmiştik ve o zaman da onlar şampiyonluktan olmuştu. Dolayısıyla şampiyonun kim olduğu beni ilgilendirmiyor. Sadece, sosyal medyadan anamıza avradımıza çoluğumuza çocuğumuza küfür eden yani onun bunun çocuklarına edecek söz yok. Nasıl bir şekil aldık, nasıl birbirimize sevgimizi saygımızı, inancımız kaybettik onu anlamış değilim. Bu kadar iftira atılıyor. Biz Yiğidolar olarak aslan gibi duruyoruz." açıklamasında bulundu.
Uygun, "Sosyal medyada Sivasspor taraftarlarından bizi linçleyenlere karşı bize sahip çıkmaları için ricada bulunacağım. Ben artık yoruldum. Hepsine 100'er milyar lira tazminat davası açacağım. O capsler var, capsler. O capsleri sokacağım bir yerlere. Sonra görecekler benim kim olduğumu. Kalabalıkta konuşanın tenhada affı olmazmış. Bakacağız." dedi.
"TETİKÇİLERE İNANAN SALAKLAR VAR"
52 yaşındaki teknik adam, "Biz insanların eleştirilerinden sıkıntı duymuyoruz. Bazı gazeteci gözüken tetikçiler var. Para alanlar. Onların yaptığı oradaki yalan haberler, o yalan haberlere inanan bu ülkede bir sürü salak var. Ondan sonra bir sürü laf küfür anamıza avradımıza. Sonra da hepsi 30'ar, 50'şer milyar ödüyorlar. Sonra 'Abi ben yapmadım, çocuğum yaptı. Ben etmedim hacklenmiş' diye kıvırmaya çalışıyorlar. Ben o paraları sokak köpeklerine, kimsesiz çocuklar yurduna, yaşlılar yurduna bağışlıyorum. Daha da bağışlamaya devam edeceğim. Kimseyi affetmem. Olay bu." diye konuştu.
Bülent Uygun, "Karşımızda birbirinden yetenekli bir takım var. Konferans Kupası'nı kazanabilecek bir takımdı. Ligi de hala kazanabilir, arada 4 puan var. Yorgunlukları bizim için avantaj. Dinlenmeden bize geldiler. Yorgunlukları bize avantaj oldu. Taktiğimizi, analizimizi ona göre yaptılar. En iyi taraflarını kapatarak en iyi yerlerinden vurma stratejimiz var. Koita ile bunu başardık. 1 puan aldık. UEFA Kupası'na gitmek için kalan maçlarımızı kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"SONRA ÇOK SİNİRLENİYORUM"
Bülent Uygun, son olarak, "Ben kaç maçtır, uzun zamandan beri ne kaybediyorum ne bir şey. 8-9 maçtır 1 mağlubiyetim var. Ben futbol adına gerçekleri yapmaya çalışıyorum. Ben Türkiye'nin en genç en başarılı teknik direktörüydüm. Birçok takımın hocası küme düşürüyordu takımları. Ben düşen takımları aldım her seferinde kurtardım, her seferinde kurtardım. Yaşananlar veya yaşatılanlar... Cenabı hakkın bir kaderi vardır. Kader gayrete aşıktır. Bizim gücümüz, yapımız mı neydi. Bunları yaşamamız gerekiyordu. Sosyal medyanın kirli trolleri, yani paralı askerleri... Ettikleri küfürler var ya hepsi onlara. Bize bir şey olduğu yok. Ben buradayım. Hep aynı yerdeyim. Beni herkes tanır, gelir. Sosyal medyadan küfür ettim der, hakkını alır. Ben de veriyorum tazminat davasına, alırım parayı, fark etmiyor bağışlıyorum. Kendi ülkende bu kadar kirlenen bir toplum. Ne olduk arkadaş ya! Eskiden birbirimizin evlerine giden, saygıda kusur etmeyen, doğruyu yazan gazeteciler... Şimdi para alıyorlar, onlar kendilerini biliyor, konuşacağım. Para alıyor, inadına yalan haber yapıyor. Kalemini paraya satan satılıklar var. Sosyal medyadan ahkam kesiyor. Altına da 700-800 kişi... Biz bunu düzeltemeyiz. Herkes TC'siyle sosyal medya açacak ve o TC'nin üzerinden ceza yiyecek. Buna devlet gerekeni yapması lazım bir an önce. Bir tane iftirayla peşinden milletin gitmesine neden olacak. Ceza ve yaptırımlar kat kat olacak ki belki disipline olurlar. Sahte nicklere hesap açıyorlar. Sonunda bulunuyorlar. Hepimizin çoluğu çocuğu hanımı var. Sizin de var. O kadar bütün hepsininki sizin hepinize diye söyleyesi geliyor insanın. Namusuma şerefime her şeyime dil uzatıyorsun, utanmadan iftira atıyorsun. Biz 1 dolara... Neyse sonra fazla sinirleniyorum." sözlerini kullandı.