Milwaukee Bucks'ın, New York Knicks'in veteran guardı Derrick Rose'u kadrosuna katmakla ilgilendiği iddia edildi.



Knicks koçu Tom Thibodeau'nun geçmişten beri favorisi olarak bilinen Rose, bu sezon Jalen Brunson ve Immanuel Quickley'nin daha fazla rol almasıyla rotasyondan çıkmıştı.



New York ekibinin, 31 Aralık'tan bu yana forma giyemeyen Rose'u halen nispeten değerliyken, elden çıkarmayı planladığı düşünülüyor.



Bu sezon, eski NBA MVP'si oynadığı 26 maçta sayı (5,8) ve şut isabeti (%39,4) ortalamaları açısından kariyerinin en verimsiz yılını geçiriyor.





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