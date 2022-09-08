Bucaspor'da transferde son gün hareketliliği!

Başarılı bir sezon isteyen Bucaspor 1928, transfer döneminin sonunu hareketli geçirdi. İşte yapılan transferler ve ayrılan isimler...

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Bucaspor'da transferde son gün hareketliliği!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Eylül 2022 14:53
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un iddialı takımlarından Bucaspor 1928, transfer döneminin sonunu hareketli geçirdi. Sarı-lacivertliler, Süper Lig ekibi Konyaspor'dan 22 yaşındaki ön libero Adem Eren Kabak'ı kiralık olarak kadrosuna katarken, Denizlispor'dan ayrılan 31 yaşındaki Süper Lig patentli golcü İlhan Depe'yle anlaştı.

YAPILAN TRANSFERLER, GİDEN OYUNCULAR

Geçen sezon kiralık olarak 1922 Konyaspor'la 2'nci Lig'de 30 maça çıkan Adem, 3 gol kaydetti. İlhan ise uzun soluklu kariyerinde yıllarca Süper Lig'de forma giyip, Balıkesirspor, Karabükspor ve Altay'la 1'inci Lig'den Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı. Buca temsilcisinde Yusuf Yıldırım, 3'üncü Lig kulübü Yeni Mersin İdman Yurdu'na kiralık gönderilirken, Mustafa Hüseyin Seyhan da yine geçici transferle Amed Sportif'in yolunu tuttu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ