Bucaspor 1928'in gözü derbide

Bucaspor 1928, pazar günü deplasmanda oynayacağı Altınordu maçına odaklandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bucaspor 1928'in gözü derbide
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26 Eylül 2023 12:52
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Nazilli Belediyespor'u 3-1 yenerek çıkışa geçen Bucaspor 1928, pazar günü deplasmanda oynayacağı Altınordu maçına odaklandı.

İzmir derbisini kazanıp seri yakalamayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde Nazilli Belediyespor galibiyeti sonrası morallerin yüksek olduğu öğrenilirken, taraftarın eleştirdiği Teknik Direktör Ahmet Yıldırım'ın da rahatladığı kaydedildi.

Yıldırım'ın oyuncularıyla yaptığı toplantılarda, "Biz iyi bir takımız. Sezona istediğimiz gibi başlayamasak da hedefimize ulaşacağız. Derbiyi kazanıp bir an önce zirve yarışına ortak olmalıyız" dediği öğrenildi. 

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