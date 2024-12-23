TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona zirve hedefiyle başlayan Bucaspor 1928, son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından devre arasını Play-Off hattının dışında tamamladı.
İlk yarının son maçında evinde Arnavutköy Belediyespor'a 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler 24 puanda kalarak 8'inci sırada yer aldı. Ulusal Kulüp Lisans kriterlerini yerine getiremediği için 3 puan silme cezası da alan Bucaspor 1928, son 5 maçta 4 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu'nun takımdan ayrılmasıyla hızla düşüşe geçen İzmir temsilcisi, zirvenin 18, Play-Off barajının ise 5 puan gerisinde kaldı.
Bucaspor 1928'da düşüş sürüyor
Bucaspor 1928, kötü sonuçlarla devreyi Play-Off hattının dışında tamamladı; zirve hedefinden uzaklaştı.
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23 Aralık 2024 15:10
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