Bruno'ya Erik ten Hag tepkisi!

Manchester United'da görevden ayrılmasına rağmen Erik ten Hag üzerindeki tartışmalar bitmiyor.



Takımın kaptanlarından Bruno Fernandes, Chelsea ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Hollandalı teknik adam konusunda, "Takımda işlerin iyi gitmemesinin bedelini teknik direktör ödedi çünkü teknik direktörü göndermek 15 futbolcuyu göndermekten daha kolay. Erik ten Hag'dan özür diledim. Gidişi beni üzdü." dedi.



Bruno Fernandes'in bu sözlerine Manchester United'ın eski kaptanlarından Roy Keane cevap verdi.



Portekizli futbolcuyu da eleştiren Keane, "Sahada yaptıklarınızla değerlendirilirsiniz. Bruno birçok kez düşük performans gösterdi ve liderlik vasıflarını gösteremedi. Kaptan olan Bruno'nun son dönemde teknik direktöre yardımcı olmak için yeterince şey yaptığını düşünmüyorum. Sonuçlar bunu gösteriyor. Sadece Bruno değil belki ama o da yeterince liderlik vasfı gösteremedi. Erik ten Hag'ın bu konuda neler söyleyeceğini duymak ilginç olacak." dedi.



Erik ten Hag ile yollarını ayıran Manchester United, takımın başına Ruben Amorim'i getirmişti. Portekizli teknik adam, 11 Kasım'dan itibaren Manchester United'da görev yapmaya başlayacak.



