Portland Trail Blazers guardı Malcolm Brogdon, eski takımı Boston Celtics'te kendisine "değer verilmediğini hissettiğini" itiraf etti.



Brogdon, geçtiğimiz yaz takas yoluyla Trail Blazers'a katılmaktan mutlu olduğunu ve bunun bir kısmının da Boston'da istenmediğini hissetmesinden ötürü gerçekleştiğini söyledi:



"İlk takaslandığımda buna bir fırsat olarak bakmıştım. Gerçekten. Etrafımdakilere, antrenman kampındayken ne kadar enerji dolu olduğumu sorabilirsiniz. Burada olduğum ve şampiyonluk yaşamış bir koçla beraber oynayacağım için heyecanlıydım. Ayrıca pek değer verilmediğim bir yerden, oldukça değer gördüğüm bir yere gitmek de beni heyecanlandırmıştı."



Bunun Celtics tarafından kendisine değer verilmediği anlamına gelip gelmediği sorulduğunda ise, Brogdon şu yanıtı verdi:



"Bazen... Bazen. Orada bir sene oynadım, Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazandım ve beni gönderdiler. Yani... orada kendimi pek değerli hissetmemiştim. Burada öyle hissediyorum. Portland beni bağrına bastı ve Chauncey'nin (Billups) bana koçluk yapıyor olmasından da çok keyif aldım."



Brogdon bu sezon 38 maçta 15,8 sayı, 5,5 asist ve 3,7 ribaund ortalamalarına sahip.



