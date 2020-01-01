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Brogdon, antrenmanda önlem olarak maske takmaya başladı

Indiana Pacers oyuncusu Malcolm Brogdon'ın, antrenman sırasında güvenlik önlemi olarak maske taktığı görüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Indiana Pacers oyuncusu Malcolm Brogdon'ın, antrenman sırasında güvenlik önlemi olarak maske taktığı görüldü.

Brogdon daha önce KOVID-19 için pozitif test sonucu almıştı.

27 yaşındaki oyuncu, "Maç oynamaya başlayıncaya kadar bunu yapmak niyetindeyim. Bu benim kondisyonum için ve sadece daha önce virüs kaptığımdan ötürü endişelenmeleri durumunda arkadaşlarımı düşünmek için yaptığım bir şeydi. Dikkatli olmak için ve adamların kendilerini rahat hissetmelerini sağlamak için takıyorum." şeklinde konuştu.

Brogdon, karantinasını tamamladıktan sonra antrenmanlara devam etmek için gerekli tıbbi izni almıştı:

"Çok hafif semptomlarım vardı. Ateş ve baş ağrım vardı ama virüsü kapmış olan diğer insanlar, benden çok daha kötü olmuşlardı. Bu yüzden çok şanslıydım ve virüsü atlattığım için kendimi harika hissediyorum. Tekrar yüzde 100 sağlıklıyım."


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