Brighton, Marsilya'ya boyun eğmedi!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Marsilya, sahasında Brighton & Hove Albion'la 2-2 berabere kaldı.

, Fotoğraf; Imago
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Brighton, Marsilya'ya boyun eğmedi!
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05 Ekim 2023 23:23
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Marsilya, sahasında Brighton & Hove Albion karşı karşıya geldi.

Velodrome Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Mbemba'nın golüyle öne geçen Marsilya, 20. dakikada Veretout ile farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda ise Brighton büyük bir geri dönüşe imza atarak 54. dakikada Gross ile farkı bire indirdi, 88. dakikada ise Joao Pedro'nun penaltısı ile maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Marsilya 2 puana, Brighton ise ilk puanını almış oldu.

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