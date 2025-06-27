Brighton'dan 60 milyon euro'ya ret!

Brighton, golcü futbolcusu Joao Pedro'yu bırakmıyor.



60 MİLYON EURO'YA RET



Talksport'ta yer alan habere göre, Brighton, Joao Pedro için Newcastle United'dan 60 milyon euro değerinde bir teklif aldı. Pedro için 70 milyon euro bonservis belirleyen Brighton, bu teklifi kabul etmedi.



Bu gelişmenin ardından Newcastle United'ın Brezilyalı futbolcu için teklif yükseltmesi bekleniyor.



CHELSEA DE PEŞİNDE



Brezilyalı golcü ile Premier Lig'den Chelsea de ilgileniyor.



Brighton'da geride kalan sezonda 30 maçta süre bulan Joao Pedro, 10 gol attı ve 7 asist yaptı.



