Bright Osayi-Samuel: "Gıda zehirlenmesi yaşıyorum"

Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Bright Osayi-Samuel, Afrika Kupası için bulunduğu Nijerya Milli Takımı kampında gıda zehirlenmesi yaşadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bright Osayi-Samuel: 'Gıda zehirlenmesi yaşıyorum'
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16 Ocak 2024 21:25
Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Bright Osayi-Samuel, Afrika Kupası için bulunduğu Nijerya Milli Takımı kampında gıda zehirlenmesi yaşadığını açıkladı.

Fildişi Sahili ile oynayacakları maç öncesi konuşan Osayi-Samuel, "Yediğim bir yemekten ötürü gıda zehirlenmesi yaşadım ve bugün biraz güçsüz hissediyorum. Ancak iyileşeceğim ve Fildişi Sahili maçında oynayabileceğim." ifadelerini kullandı.

Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda oynanacak Nijerya - Fildişi Sahili mücadelesi, perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 24 maçta 2 gol 3 asist kaydetti.

 

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