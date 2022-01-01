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Bridges'den Westbrook'a "çok kısasın" iması!

Charlotte Hornets forveti Miles Bridges, Los Angeles Lakers yıldızı Russell Westbrook ile arasındaki hafif münakaşa sonrası aldığı teknik faul hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Charlotte Hornets forveti Miles Bridges, Los Angeles Lakers yıldızı Russell Westbrook ile arasındaki hafif münakaşa sonrası aldığı teknik faul hakkında konuştu.

Hornets'ın geçtiğimiz gece LeBron James ve Anthony Davis'siz Lakers'ı 117-114 mağlup ettiği maçın son çeyreğinde, Bridges ve Westbrook arasında fazla büyümeyen bir trash-talk anı yaşandı.

Bridges, Westbrook'un üzerinden sayı bulduğu bir pozisyon sonrasında elini yere yakın tutarak Lakers yıldızının "çok kısa" kaldığını ima eden bir harekette bulununca, Russ buna tepki gösterdi ve Hornets forveti bir teknik faulle cezalandırıldı.

Bridges maç sonrasında bu hareketinde herhangi bir art niyet olmadığını şu sözlerle açıkladı:

"Eğleniyordum sadece. Russell bu hareketi, ondan daha kısa birinin üzerinden sayı bulduğunda hep yapıyor ama ben yapınca teknik faul aldım. Umarım paramı geri alabilirim."

Bridges maçı 26 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle tamamlarken, Westbrook ise 30'u ikinci yarıda olmak üzere toplam 35 sayıyla Lakers'ın en skorer ismi oldu.


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