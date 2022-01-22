Brest, Lille'i eli boş gönderdi!

Fransa Ligue 1 22. hafta mücadelesinde Lille deplasmanda Brest ile karşı karşıya geldi.



Stade Francis-Le Ble'de oynanan maçı Brest 2-0 kazandı.



Brest'e galibiyeti getiren gol 3. dakikada Tiago Djalo (K.K) ve 90+5. dakikada Steve Mounie kaydetti.



Lille'de forma giyen milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz maça 11'de başladı ve 76. dakikada yerini Hatem Ben Arfa'ya bıraktı. Zeki Çelik ise 46. dakikada Djalo'nun yerine oyuna girdi.



Brest bu sonuçla puanını 28'e çıkartırken, Lille 32 puanda kaldı.



Lille, ligin 23. haftasında sahasında PSG ile karşılaşacak. Brest ise Rennes deplasmanına gidecek.

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