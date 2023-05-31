Brentford transfer dönemine hızlı girdi

İngiltere Premier Lig'de sezonun sonlanmasının ardından ekipler gözlerini transfer sezonuna dikti. Brentford şimdiden Freiburg'un Hollandalı kalecisi Mark Flekken'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Brentford transfer dönemine hızlı girdi
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31 Mayıs 2023 14:29
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, Freiburg'un Hollandalı kalecisi Mark Flekken'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Flekken'in bonservisi konusunda Freiburg ile anlaşmaya varıldığı ve 29 yaşındaki Hollandalı kaleci ile dört yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre Brentford, Flekken için 11 milyon sterlin bonservis ödeyecek.

LİGİN EN İYİ KALECİSİ

Ligi 5. sırada tamamlayan Freiburg formasıyla geçen sezon 34 karşılaşmanın 13'ünde kalesinde gole izin vermeyen Flekken, bu alanda ligin en iyi kalecisi olarak öne çıkmıştı.

Mark Flekken, Hollanda Milli Takımı'nda ise 4 maçta görev aldı.

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