Braga, Robin van Persie'yi üzdü

UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında Braga ile Feyenoord karşı karşıya geldi. Estadio Municipal de Braga'da oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Braga'ya galibiyeti getiren golü 79. dakikada Fran Navarro kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Braga 3 puanla başladı, Feyenoord ise puanla tanışamadı.
Braga, gelecek maç haftasında Celtic'e konuk olacak. Feyenoord ise Aston Villa'yı konuk edecek.
