Boupendza'nın yeni adresi belli oldu!

Bir dönem Hatayspor'da da forma giyen Aaron Boupendza'nın Rapid Bükreş'teki serüveni kısa sürdü. 28 yaşındaki golcü geçtiğimiz haftalarda transfer taksidini alamadığı gerekçesiyle Rumen takımının Dubai'deki kampından dönmeyi reddetti.



Daha sonra ücretinin bir kısmını alan Gabonlu forvet, Romanya'ya döndü ancak bu kez de teknik direktör Marius Sumudica tarafından kadro dışı bırakıldı.



SUMUDICA AYRILIĞI DUYURDU



Bir süre A takımla antrenmanlara çıkamayan futbolcu daha sonra idmanlara alınsa da ligin ikinci yarısında Rapid Bükreş'in kadrosunda düşünülmediği açıklandı. Aaron Boupendza'yla ilgili son açıklama ise teknik direktör Sumudica'dan geldi.



Rapid Bükreş'in geçtiğimiz cumartesi günü Universitatea Craiova'yı 1-0 yendiği maçın ardından konuşan Sumudica, Boupendza'nın ayrılacağını duyurdu.



ROTASI ÇİN



Rumen basınındna Golazo'nun haberine göre; Aaron Boupendza, Çin Süper Ligi takımı Zhejiang'a transfer olacak.



Rapid Bükreş 5 ay önce bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcunun satışından 800 bin Euro kazanacak.



