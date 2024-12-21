BOTAŞ, OGM Ormanspor karşısında zorlanmadı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında BOTAŞ, ağırladığı OGM Ormanspor'u 79-67 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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BOTAŞ, OGM Ormanspor karşısında zorlanmadı
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21 Aralık 2024 19:05
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında BOTAŞ ile OGM Ormanspor karşı karşıya geldi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında BOTAŞ, OGM Ormanspor'u 79-67'lik skorla mağlup etti.  Salon: Ankara

Hakemler: Tolga Edis, Nihat Çetin, Fatih Kurt

BOTAŞ: Cuic 14, Büşra Akbaş 7, Dantas 14, Cave 17, Allen 25, Rana Uçar, Işık Su Güven 2, Gülşah Duman Bıçakçı, Melike Yalçınkaya

OGM Ormanspor: Sutton 9, Aokuso 17, Sissoko 10, Berger 13, Manolya Kurtulmuş 9, Duygu Özen 2, Zeynep Şevval Gül 3, Esra Ural Topuz 4

1. Periyot: 21-24

Devre: 36-41

3. Periyot: 59-57

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