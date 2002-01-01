Bosh, 2003 NBA Draftı'ndaki diğer yıldızlarla nasıl tanıştı?

Eski Miami Heat yıldızı Chris Bosh, 2003 NBA Draft sınıfının ünlü yıldızlarıyla olan dostluğu hakkında konuştu.



2003 NBA Draft'ında LeBron James, Carmelo Anthony, Dwyane Wade ve Bosh gibi isimler ilk sıralardan seçilmişlerdi. Draft'ın yetenekli dörtlüsünün halen yakın arkadaş oldukları ve hala birbirleriyle iyi bir ilişki sürdürdükleri biliniyor.



SiriusXM NBA Radio ile yakın zamanda yapılan bir röportajda Bosh, ünlü 2003 draft sınıfındaki yıldız isimlerle arasındaki arkadaşlıktan bahsetti:



"Baskı ilk günden beri vardı. Gençliğimizden beri birbirimizi tanıyorduk. Dwayne, Draft'ta LeBron ve Melo dışında sanırım tanıştığım ilk oyuncuydu çünkü menajerimiz aynıdı, Henry Thomas'tı.



Biz öyle tanışmıtık. Carmelo ile Olimpiyatlarda, 2002'de Venezuela'daki Genç Milli Takım'da oynamıştık. Bu yüzden birbirimize biraz aşinaydık. Üniversitede karşılıklı oynamıştık ve bizi çok zorlamışlardı.



Ve sonra LeBron ile de 2001 yazında sürekli karşılıklı oynardık. Sonra onu 2002'de Capital Classic'te oynarken izlemeye gitmiştik. Hep arkadaştık yani. O adamların ne kadar iyi olduğunu bildiğim için, oyunum üzerine daha çok çalışmam gerektiğini anlamıştım."



