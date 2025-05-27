Bordrum FK Süper Lig'e bir yıl tutunabildi

Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor ve Net Global Sivasspor'un ardından Süper Lig'e veda eden Sipay Bodrum FK'nin Süper Lig heyecanı 1 sezon sürdü. Geçen sezon play-off finalinde Sakaryaspor'a üstünlük kurarak Süper Lig vizesi alan Muğla temsilcisi gelecek yıl 1. Lig'de mücadele edecek.



Adana Demirspor 4, Atakaş Hatayspor 5, Net Global Sivasspor ise 8 sezondur aralıksız Süper Lig'de yer alıyordu.







- LİGE TUTUNAMAYANLAR



Eski adıyla 2. Lig'in oynanmaya başladığı 1963-1964 sezonundan itibaren Süper Lig vizesi alan ekiplerden 35'i bir sezon sonra lige veda etti.



Bu takımlardan Kayserispor, Sakaryaspor ve Samsunspor üçer, Adana Demirspor, Altay, Antalyaspor, Balıkesirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Diyarbakırspor, Eskişehirspor, Göztepe, Mersin İdmanyurdu, Şekerspor ikişer, Adanaspor, Bodrum FK, Bucaspor, Fatih Karagümrük, İzmirspor, Kahramanmaraşspor, Kardemir Karabükspor, Karşıyaka, Kasımpaşa, Kocaelispor, Konyaspor, MKE Ankaragücü, MKE Kırıkkalespor, Pendikspor, Petrol Ofisi, PTT, Sarıyer, Siirt Jet-Pa, Ümraniyespor, Vanspor ve Zeytinburnuspor ise birer kez Süper Lig'e 1 sezon tutunabildi.







- DÜŞENLER



Süper Lig'de düşmenin kaldırıldığı 2017-2018 sezonu hariç üst üste son 6 sezondur Süper Lig vizesi alan takımlardan en az biri bir sezon sonra lige veda etti. Bu sezona kadar yükseldikleri ligden bir yıl sonra düşen ekipler şöyle:



Sezon Takım



1968-1969 İzmirspor



1972-1973 Şekerspor, PTT



1975-1976 Balıkesirspor



1977-1978 MKE Ankaragücü



1978-1979 MKE Kırıkkalespor



1979-1980 Kayserispor



1980-1981 Mersin İdmanyurdu



1981-1982 Göztepe, Eskişehirspor



1982-1983 Mersin İdmanyurdu, Samsunspor



1983-1984 Fatih Karagümrük



1985-1986 Kayserispor



1986-1987 Antalyaspor, Diyarbakırspor



1988-1989 Kahramanmaraşspor



1991-1992 Adana Demirspor, Samsunspor



1993-1994 Kardemir Karabükspor



1994-1995 Petrol Ofisi, Adana Demirspor



1995-1996 Eskişehirspor, Karşıyaka



1996-1997 Sarıyer, Zeytinburnuspor



1997-1998 Kayserispor, Şekerspor



1998-1999 Sakaryaspor



1999-2000 Göztepe, Vanspor



2000-2001 Siirt Jet-Pa



2002-2003 Altay



2004-2005 Sakaryaspor



2006-2007 Antalyaspor, Sakaryaspor



2007-2008 Kasımpaşa



2008-2009 Kocaelispor



2009-2010 Diyarbakırspor



2010-2011 Bucaspor, Konyaspor



2011-2012 Samsunspor



2014-2015 Balıkesirspor



2016-2017 Adanaspor



2018-2019 Büyükşehir Belediye Erzurumspor



2020-2021 Büyükşehir Belediye Erzurumspor



2021-2022 Altay



2022-2023 Ümraniyespor



2023-2024 Pendikspor



2024-2025 Bodrum FK



