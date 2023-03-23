Bora Aydınlık: "İkinci golü de atabilirdim"

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Bora Aydınlık, Fenerbahçe'nin Zenit ile 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com
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Bora Aydınlık: 'İkinci golü de atabilirdim'
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23 Mart 2023 21:30
Fenerbahçe'nin Zenit ile oynadığı hazırlık maçında sarı-lacivertli ekibin ikinci golünü atan genç futbolcu Bora Aydınlık maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Taraftarlara ve teknik ekibe teşekkür eden Bora, "Amaç olarak çok güzel bir maçtı. Gelen taraftarlarımıza ve bana şans veren hocalarıma çok teşekkür ederim. Gol atabildiğim için çok mutluyum. Umarım Fenerbahçe formasıyla gol atmaya devam ederim." dedi.
Attığı golü değerlendiren genç oyuncu "Gol hakkında çok bir şey söyleyemiyorum... Çok güzel bir goldü. Kariyer boyunca kaç kez böyle bir gol atılır bilmiyorum. Biraz daha iyi vurabilsem ikinci golü de atacaktım. Ancak önemli olan çalışıp, gelişmeye devam etmek." ifadelerini kullandı.

Taraftarların ismini bağırması hakkında konuşan Bora, "Şükrü Saraçoğlu'nda ismimin haykırılması çok güzel bir duyguydu. Zamanında Arda'ya yapmışlardı, şimdi de bana nasip oldu." sözlerini sarf etti.
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