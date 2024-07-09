Boluspor, teknik direktör Ufuk Kahraman ile görüşüyor

1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off oynayan bu sene de hedefini üst sıralar olarak belirleyen Boluspor, Altınordu'nun eski teknik direktörü Ufuk Kahraman ile temasa geçti.



Boluspor Başkanı Savaş Abak'ın görevine devam etmesi halinde Kahraman ile yola çıkacağı kaydedildi. 2021-2022 sezonunun son maçında Altınordu'da teknik direktörlüğe başlayan 48 yaşındaki Kahraman, ertesi sezon da Altınordu ile çalıştı. Ufuk Kahraman, İzmirspor ve Bucaspor'da da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu.





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