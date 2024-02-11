Bologna evinde 4'ledi!

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Bologna, konuk ettiği Lecce'yi 4-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bologna evinde 4'ledi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Şubat 2024 18:50
İtalya Serie A'nın 24. haftasında Bologna, evinde Lecce'yi ağırladı.

Stadio Renato Dall'Ara'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-0 kazandı.

Bologna'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Sam Beukema, 27 ve 49. dakikalarda Riccardo Orsolini ve 82. dakikada Jens Odgaard kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Bologna puanını 39'a yükseltirken Lecce de 24 puanda kaldı.

Gelecek hafta Bologna, Fiorentina'yı konuk edecek. Lecce ise Torino deplasmanına gidecek.

 

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery