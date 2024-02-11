İtalya Serie A'nın 24. haftasında Bologna, evinde Lecce'yi ağırladı.



Stadio Renato Dall'Ara'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-0 kazandı.



Bologna'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Sam Beukema, 27 ve 49. dakikalarda Riccardo Orsolini ve 82. dakikada Jens Odgaard kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Bologna puanını 39'a yükseltirken Lecce de 24 puanda kaldı.



Gelecek hafta Bologna, Fiorentina'yı konuk edecek. Lecce ise Torino deplasmanına gidecek.











