İtalya Serie A'nın 11. haftasında Bologna ile Napoli karşı karşıya geldi. Stadio Renato Dall'Ara'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bologna, 2-0'lık skorla kazandı.



İlk yarısı 0-0 biten maçta Bologna'ya galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Thijs Dalinga ve 66. dakikada Jhon Lucumi kaydetti.



Galibiyet hasreti iki maça çıkan Napoli, 22 paunda kaldı ve lider girdiği haftada zirveden indi. Ligdeki yenilmezlik serisi 8 maça çıkan Bologna ise puanını 21'e çıkardı.



Napoli, milli aradan sonra Atalanta'yı konuk edecek. Bologna ise Udinese deplasmanına gidecek.



