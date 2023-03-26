Spor Toto 1. Lig 28. hafta maçında Bodrumspor, sahasında Erzurumspor FK ile karşılaştı.



Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maç golsüz beraberlikle sonuçlandı. Bodrumspor'da Erkan Değişmez 39. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Ligde oynadığı son 3 maçtan mağlubiyetle ayrılan Bodrumspor, 3 maç sonra puan alsa da galibiyet hasretini sürdürdü. Ligde son 2 maçını kazanan Erzurumspor ise 2 maç sonra puan kaybetti.



Alınan bu sonucun ardından Bodrumspor puanını 42'ye, Erzurumspor FK ise 25'e çıkardı.



Ligin bir sonraki haftasında Bodrumspor, Bandırmaspor deplasmanına gidecek. Erzurumspor FK ise Altay'ı konnuk edecek.





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