Bodrum FK, Süper Lig yolunda hata yapmadı

Trendyol 1. Lig'in 21. hafta maçında Bodrum FK, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 yenerek zirve yarışını sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bodrum FK, Süper Lig yolunda hata yapmadı
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03 Şubat 2024 15:31
Son güncelleme 03 Şubat 2024 15:32
Trendyol 1. Lig'in 21. hafta maçında Ümraniyespor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Bodrum FK 2-1 kazandı.

Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Burak Çoban ve 63. dakikada Gökdeniz Bayrakdar kaydetti. Ümraniyespor'un tek golü 90+6'da Emre Kaplan'dan geldi. 

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, puanını 38 yaparak zirve yarışında hata yapmadı. Ümraniyespor ise 24 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Ümraniyespor, Çorum FK deplasmanına gidecek. Bodrum FK, evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak.

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