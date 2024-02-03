Trendyol 1. Lig'in 21. hafta maçında Ümraniyespor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Bodrum FK 2-1 kazandı.
Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Burak Çoban ve 63. dakikada Gökdeniz Bayrakdar kaydetti. Ümraniyespor'un tek golü 90+6'da Emre Kaplan'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, puanını 38 yaparak zirve yarışında hata yapmadı. Ümraniyespor ise 24 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Ümraniyespor, Çorum FK deplasmanına gidecek. Bodrum FK, evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak.
Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Burak Çoban ve 63. dakikada Gökdeniz Bayrakdar kaydetti. Ümraniyespor'un tek golü 90+6'da Emre Kaplan'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, puanını 38 yaparak zirve yarışında hata yapmadı. Ümraniyespor ise 24 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Ümraniyespor, Çorum FK deplasmanına gidecek. Bodrum FK, evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak.