29 Ekim
Kahta 02-Kasımpaşa
3-1
29 Ekim
Toulouse-Rennes
23:05
29 Ekim
Metz-Lens
21:00
29 Ekim
Nice-Lille
21:00
29 Ekim
Marsilya-Angers
23:05
29 Ekim
Nantes-AS Monaco
23:05
29 Ekim
Paris FC-Lyon
23:05
29 Ekim
Strasbourg-Auxerre
23:05
29 Ekim
Brann-Bodo/Glimt
21:00
29 Ekim
Le Havre-Brest
21:00
29 Ekim
Celtic-Falkirk
22:45
29 Ekim
Hibernian-Rangers
22:45
29 Ekim
Paderborn-Leverkusen
0-039'
29 Ekim
FC Köln-Bayern Munih
22:45
29 Ekim
Braga-Santa Clara
22:15
29 Ekim
Benfica-Tondela
23:45
29 Ekim
Lorient-PSG
21:00
29 Ekim
Inter-Fiorentina
22:45
29 Ekim
Adliyespor-1461 Trabzon
2-0
29 Ekim
Swansea City-M.City
22:45
29 Ekim
Bursa Yildirimspor-Alanyaspor
1-2
29 Ekim
Orduspor 1967-Erbaaspor
4-2
29 Ekim
Pendikspor-Çorlu Spor 1947
3-2
29 Ekim
Manisa FK-Muğlaspor
0-2
29 Ekim
Antalyaspor-Bursaspor
0-04'
29 Ekim
Arsenal-Brighton
22:45
29 Ekim
Liverpool-C.Palace
22:45
29 Ekim
Genoa-Cremonese
22:45
29 Ekim
Wolves-Chelsea
22:45
29 Ekim
Newcastle-Tottenham
23:00
29 Ekim
Como-Verona
0-04'
29 Ekim
Juventus-Udinese
1-07'
29 Ekim
Roma-Parma
0-07'
29 Ekim
Bologna-Torino
22:45
29 Ekim
Dynamo Kiev-Shakhtar
1-177'

Bodrum FK iki cephede galibiyet arayacak

Bodrum FK, 30 Ekim Perşembe günü Zonguldakspor'la deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından ligdeki Boluspor deplasmanı için hazırlıklarını sürdürecek.

1'inci Lig'in lideri Sipay Bodrum FK, yoğun maç temposuna hazırlanıyor.

Yeşil-beyazlı ekipte, morallerin yüksek olduğu, futbolcuların hem kupa hem de lig maçlarında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedeflediği belirtildi.

Bodrum FK, 30 Ekim Perşembe günü Zonguldakspor'la deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından ligdeki Boluspor deplasmanı için hazırlıklarını sürdürecek. Sipay Bodrum FK, 1'inci Lig'de topladığı puanlarla zirvede yer alıyor ve galibiyet serisini devam ettirerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyor.

Kupa ve lig maçı öncesi değerlendirme yapan Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, "İstikralı bir şekilde bulunduğumuz konumu korumak bizim için önemliydi. Iğdır FK maçı da bizim için önemli bir maçtı. Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada direkt rakibimizi 2-0 mağlup etmek önemliydi. Kaybettiğimizde farklı senaryo olabilecek bir maçtı. Güzel bir galibiyet oldu. Kupada forma şansı vermediğimiz oyuncularımızı oynatacağız. Bünyemizde olan ve beklenti içerisinde olduğumuz kıymetli oyuncularımız var. Analizlerimizi yaptık, iyi bir takıma karşı oynayacağız. Kazanma alışkanlığımızı takıma yansıtmak istiyoruz, hedefimiz bir üst tur ve gidebildiğimiz yere kadar kupada gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kupa maçı sonrası Bolu'ya geçeceğiz ve hafta sonu ligde Boluspor ile karşılaşacağız" diyen Burhan Eşer, "Zor bir deplasmana gidiyoruz, iyi bir takım. Kupa maçını atlattıktan sonra analizlerimizi yapıp inşallah oradan güzel bir skorla dönmek istiyoruz. Sakatlığı bulunan Gökdeniz tedavisini bitirdi, saha çalışmalarına başladı. Milli aradan sonra yüzde yüz bir şekilde takıma katılacak" dedi. Bodrum FK'nın genç oyuncusu İsmail Tarım ise , "Ortamımız çok güzel, aile ortamı var. Ligde iyi devam ediyoruz, lideriz. Kazanma alışkanlığımızı devam ettirmek istiyoruz. Takımımız çok iyi ve birbirini tanıyor. Maçlarımızı kazanıp lider devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

