Bodrum'da stopere Ömer Toprak

Yeni sezonda Süper Lig'de Göztepe ile birlikte Ege Bölgesi'ni temsil edecek olan Bodrum FK, transfer araştırmalarına devam ediyor.



Yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü İsmet Taşdemir, öncelikli olarak stoper, sağ bek, orta saha ve forvet bölgelerine mutlaka takviye isterken, defans hattı için gündeme Antalyaspor'dan ayrılan Ömer Toprak'ın geldiği öğrenildi.



Geri dörtlüye mutlaka tecrübeli bir oyuncuyu monte etmeyi planlayan teknik heyetin, bonservisi elinde olan Ömer ile ilgilendiği öğrenildi.



1. Lig'e düşen Ankaragücü'nün de ilgilendiği 35 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'de kalmaya daha sıcak baktığı kaydedildi.





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