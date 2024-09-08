Boca'dan Medina için Fenerbahçe açıklaması!

Boca Juniors Yöneticisi Mauricio Serna, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Cristian Medina ile ilgili bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Boca'dan Medina için Fenerbahçe açıklaması!
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08 Eylül 2024 09:42
Son güncelleme 08 Eylül 2024 11:09
Boca Juniors Yöneticisi Mauricio Serna, Tallares maçı öncesinde Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Cristian Medina ile ilgili konuştu.

İşte Serna'nın o sözleri;

"ANLAYIŞ GÖSTERDİLER"

"Medina konusunda açık olmak gerekirse: Fenerbahçe'ye oyuncularımızdan biriyle ilgilendikleri için teşekkür ediyoruz, onlara uygun şekilde cevap verdik ve onlar da anlayış gösterdiler."

"BU KONU KAPANMADI"

"Yeni birini transfer etme ihtimaliniz olmadığında, çok önemli bir oyuncunuzu bırakmanız mümkün değil. Fenerbahçe ile çok iyi bir ilişkimiz var ve birbirimizle konuşmaya devam edeceğiz, bu konu kapanmadı ve bu arada birbirimizle konuşacağız."




TRANSFERİN DETAYLARI

Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için Boca Juniors ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Medina için Boca Juniors'a bonuslar dahil 15 milyon dolar verecek. Boca Juniors, Medina'nın sonraki satışından yüzde 20 pay alacak. Sarı-lacivertliler, Medina'nın transferinden dolayı Boca Juniors'ın Arjantin'e ödeyeceği yüzde 20'lik dilimi de ödeyecek.

TRANSFERDE MOURINHO ETKİSİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun Medina konusundaki ısrarı 22 yaşındaki futbolcunun transferinde önemli bir faktör oldu.

BOCA JUNIORS PERFORMANSI

2020 yılından bu yana Boca Juniors forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Arjantin temsilcisinde çıktığı 155 maçta 9 gol attı ve 11 asist yaptı.  

 
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