Bobo: 'Liverpool ve F.Bahçe'ye attığım golleri unutamıyorum'

Türkiye'de Beşiktaş, Kayserispor ve Alanyaspor formaları giyen Bobo, Fanatik'ten Emre Günayı'nın sorularını yanıtladı. Brezilyalı eski futbolcu, siyah-beyazlı ekipteki günleri hakkında açıklamalarda bulundu.
BEŞİKTAŞ'TA REKOR HALEN BOBO'DA
Beşiktaş forması ile toplam 222 resmi maça çıkan Bobo, söz konusu müsabakalarda 94 gol ve 36 asistlik performans sergilemişti. Öte yandan Bobo, Beşiktaş'ın en çok gol atan yabancı oyuncusu rekorunu elinde bulunduruyor.
Kayserispor'da 73 maça çıkan Bobo, 36 gol ve 9 asist yapmıştı.
Alanyaspor'da ise 14 müsabakaya çıkan Brezilyalı isim 3 gol 1 asistlik katkı vermişti.
Futboldan emekli olduktan sonra neler yaptın, hayatın nasıl geçiyor?
"Futbol kariyerimi bitirdikten sonra antrenör olmak için CBF kursuna katıldım. Bunun dışında ailemle birlikte biraz dinlendim. Şu anda ise genç oyuncuların menajerliğini yapmaya başladım."
Türkiye kariyerini kısaca özetler misin?
"Çok gençken Türkiye'ye gittim ve Beşiktaş'ta harika ve unutulmaz yıllar geçirdim. Oynamaktan gerçekten keyif aldığım bir kulüp olan Kayserispor'da da güzel zamanlar geçirdim. Fakat Alanyaspor'da geçirdiğim zamanı engelleyen bazı saha dışı sorunlar yaşadım."
Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden oldun, neler söylemek istersin?
"Bugüne kadar Beşiktaş'ta en çok gol atan yabancı oyuncuyum. Attığım gollerle ve şampiyonluklarla damga vurduğum bir dönemdi. Bu başarılar benim için bir onur. Beşiktaş büyüklüğündeki bir kulübün en çok gol atan oyuncusu olmak kolay değil."
En unutamadığın an neydi?
"Tek bir unutulmaz anım yok, birkaç tane var. Türkiye Kupası finalleri, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazandığımız zamanları unutamıyorum. Öte yandan Şampiyonlar Ligi maçları ve Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'a karşı oynanan derbiler de en unutamadığım anlardı."
Sende iz bırakan gol hangisiydi?
"Fenerbahçe'ye ve Liverpool'a attığım golleri unutamıyorum. Benim için çok özel."
Türkiye'de birçok teknik direktörle çalıştın, en iyi anlaştığın hoca hangisiydi?
Tigana, Mustafa Denizli, Ertuğrul Sağlam, Robert Prosinesk, Shota Arveladze. Birlikte çalıştığım en iyi teknik direktörlerdi.
Beşiktaş ile Liverpool'u yenmiştiniz. O maçta da gol atmıştın neler hissettin o anları anlatır mısın?
Liverpool'a karşı oynadığımız o maçta taraftarların söylediği marşları halen duyabiliyorum, gerçekten özel bir maçtı. O duygu tarif edilemezdi.
Türkiye'de en zor deplasman hangisiydi?
Beşiktaş'ta oynadığım dönemdeki en zor deplasman maçı Kayserispor maçıydı. O zaman çok iyi bir takımları vardı.
Türkiye Süper Lig'i takip ediyor musun? Sence kim şampiyon olur?
Bu sene ligin gidişatına göre Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşünüyorum. Fakat Beşiktaş'tan da bir atak geleceğine inanıyorum.
Beşiktaş taraftarına ne söylemek istersin?
Taraftarlara selamlarımı gönderiyorum ve onları unutamıyorum. Yakında İstanbul'a gidip ziyaret etmeyi ve maç izlemeyi umuyorum. Bu kulübü asla unutmayacağım.
BEŞİKTAŞ'TA REKOR HALEN BOBO'DA
Beşiktaş forması ile toplam 222 resmi maça çıkan Bobo, söz konusu müsabakalarda 94 gol ve 36 asistlik performans sergilemişti. Öte yandan Bobo, Beşiktaş'ın en çok gol atan yabancı oyuncusu rekorunu elinde bulunduruyor.
Kayserispor'da 73 maça çıkan Bobo, 36 gol ve 9 asist yapmıştı.
Alanyaspor'da ise 14 müsabakaya çıkan Brezilyalı isim 3 gol 1 asistlik katkı vermişti.
Futboldan emekli olduktan sonra neler yaptın, hayatın nasıl geçiyor?
"Futbol kariyerimi bitirdikten sonra antrenör olmak için CBF kursuna katıldım. Bunun dışında ailemle birlikte biraz dinlendim. Şu anda ise genç oyuncuların menajerliğini yapmaya başladım."
Türkiye kariyerini kısaca özetler misin?
"Çok gençken Türkiye'ye gittim ve Beşiktaş'ta harika ve unutulmaz yıllar geçirdim. Oynamaktan gerçekten keyif aldığım bir kulüp olan Kayserispor'da da güzel zamanlar geçirdim. Fakat Alanyaspor'da geçirdiğim zamanı engelleyen bazı saha dışı sorunlar yaşadım."
Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden oldun, neler söylemek istersin?
"Bugüne kadar Beşiktaş'ta en çok gol atan yabancı oyuncuyum. Attığım gollerle ve şampiyonluklarla damga vurduğum bir dönemdi. Bu başarılar benim için bir onur. Beşiktaş büyüklüğündeki bir kulübün en çok gol atan oyuncusu olmak kolay değil."
En unutamadığın an neydi?
"Tek bir unutulmaz anım yok, birkaç tane var. Türkiye Kupası finalleri, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazandığımız zamanları unutamıyorum. Öte yandan Şampiyonlar Ligi maçları ve Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'a karşı oynanan derbiler de en unutamadığım anlardı."
Sende iz bırakan gol hangisiydi?
"Fenerbahçe'ye ve Liverpool'a attığım golleri unutamıyorum. Benim için çok özel."
Türkiye'de birçok teknik direktörle çalıştın, en iyi anlaştığın hoca hangisiydi?
Tigana, Mustafa Denizli, Ertuğrul Sağlam, Robert Prosinesk, Shota Arveladze. Birlikte çalıştığım en iyi teknik direktörlerdi.
Beşiktaş ile Liverpool'u yenmiştiniz. O maçta da gol atmıştın neler hissettin o anları anlatır mısın?
Liverpool'a karşı oynadığımız o maçta taraftarların söylediği marşları halen duyabiliyorum, gerçekten özel bir maçtı. O duygu tarif edilemezdi.
Türkiye'de en zor deplasman hangisiydi?
Beşiktaş'ta oynadığım dönemdeki en zor deplasman maçı Kayserispor maçıydı. O zaman çok iyi bir takımları vardı.
Türkiye Süper Lig'i takip ediyor musun? Sence kim şampiyon olur?
Bu sene ligin gidişatına göre Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşünüyorum. Fakat Beşiktaş'tan da bir atak geleceğine inanıyorum.
Beşiktaş taraftarına ne söylemek istersin?
Taraftarlara selamlarımı gönderiyorum ve onları unutamıyorum. Yakında İstanbul'a gidip ziyaret etmeyi ve maç izlemeyi umuyorum. Bu kulübü asla unutmayacağım.